Слуцкий: в ЕС растет сопротивление решению изъять замороженные активы России

Лидер ЛДПР отметил, что "фронт здравомыслия" расширяется

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сопротивление европейских лидеров изъятию российских замороженных активов растет. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя отказ Бундестага принять антироссийские резолюции.

Ранее Бундестаг большинством голосов отклонил две антироссийские резолюции. Первая требовала от правительства страны принять меры в Группе семи для того, чтобы замороженные в Европе российские активы были в полном объеме переданы Украине. Вторая резолюция призывала прекратить сотрудничество с Россией в ядерной сфере.

"В странах ЕС растет сопротивление планам грабежа им. Урсулы фон дер Ляйен, - написал глава комитета. - Пока рано говорить о полном прозрении Европы в отношении украинского конфликта. Слишком глубокий кризисный разлом оставляет партия войны. Но "фронт здравомыслия" расширяется. Пришедшим в байденовскую эпоху европейским политикам-русофобам придется с этим считаться".

По его словам, решение германского парламента было принято на фоне встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, на которой обсуждался "вопрос передачи российских активов киевскому режиму". "Отказ Брюсселя от экспроприации золотовалютного резерва ввиду серьезных рисков остался в силе", - отметил Слуцкий.