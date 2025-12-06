СОМБ: российские инструкторы и военные ЦАР уничтожили 13 боевиков

Бандиты уничтожены благодаря информации от местных жителей, рассказали в Содружестве офицеров за международную безопасность

БАНГИ, 6 декабря. /ТАСС/. Российские инструкторы совместно с подразделением Вооруженных сил (FACA) Центрально-Африканской Республики (ЦАР) ликвидировали 13 боевиков в префектуре Ухам, сообщается в Telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность.

"При проведении совместной операции военнослужащих 8-го батальона FACA и российских военных специалистов в префектуре Ухам южнее города Бара вскрыта база неустановленного незаконного вооруженного формирования. В ходе огневого налета уничтожены 13 боевиков, один боевик взят в плен", - сказано в сообщении.

Изъяты один пулемет Калашникова, один РПГ, три иностранных автоматических винтовки, шесть автоматов АКМ, два автомата АК-103 иностранного производства, карабин, боеприпасы. Бандиты уничтожены благодаря информации от местных жителей.

Так же в районе Бара вскрыто 2 мототропы контрабанды в обход постов FACA и вооруженных сил Чада. Операция продолжается, потерь среди союзных сил нет.