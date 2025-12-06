Пушков: Европа боится остаться за пределами урегулирования украинского конфликта
Редакция сайта ТАСС
06 декабря, 23:26
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС встревожены тем, что могут оказаться вне процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.
По словам Пушкова, в Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования. В государствах Евросоюза обвиняют президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "во всех грехах", в частности в том, что его "не интересует Восточная Европа", в том числе Польша и Украина, указал он.
"Полагаю, это большое преувеличение", - написал политик в своем Telegram-канале.