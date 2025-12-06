Пушков: Европа боится остаться за пределами урегулирования украинского конфликта

Глава комиссии по информационной политике СФ назвал тревогу европейских лидеров, обвиняющих во всех проблемах президента США Дональда Трампа, преувеличением

Редакция сайта ТАСС

Глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС встревожены тем, что могут оказаться вне процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

По словам Пушкова, в Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования. В государствах Евросоюза обвиняют президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "во всех грехах", в частности в том, что его "не интересует Восточная Европа", в том числе Польша и Украина, указал он.

"Полагаю, это большое преувеличение", - написал политик в своем Telegram-канале.