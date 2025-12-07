Русский дом возродил интерес ЦАР к русскому языку и культуре

Глава организации Дмитрий Сытый отметил, что на курсах русского языка в доме обучается порядка 500 человек единовременно

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 7 декабря. /ТАСС/. Русский дом в Банги за несколько лет своей работы смог возродить интерес к русской культуре, о которой в стране стали забывать после ухода из нее советских специалистов. Об этом рассказал ТАСС глава организации Дмитрий Сытый.

"Когда мы запускали Русский дом, то мы восстанавливали все практически с нуля, потому что то поколение, которое знало о присутствии русских, это уже было поколение 50+. И нам пришлось все выстраивать заново. Но за очень короткое время мы возродили интерес к русскому языку, к русской культуре. И сейчас у нас на курсах русского языка обучается порядка 500 человек единовременно. И мы в этом году, скорее всего, перевалим за 2000 человек по итогам года", - сказал Сытый.

Он добавил, что в советское время в стране присутствовало большое число преподавателей из СССР, которые обучали жителей ЦАР как в столице, так и во многих регионах, в том числе русскому языку, но образовательные программы были свернуты в 1979 году, когда дипломатические отношения СССР и ЦАР были разорваны.

"То поколение, которое ходило в школу в 1970-е годы, сейчас очень живо помнит те времена, помнит русских преподавателей и с теплотой вспоминает уроки русского языка, и эти знания у них до сих пор сохранились", - отметил Сытый.