Песков назвал сильными внутриполитические позиции Трампа

Это позволяет американскому лидеру корректировать стратегию нацбезопасности страны, отметил представитель Кремля
Редакция сайта ТАСС
08:43
обновлено 08:57

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Внутриполитические позиции президента США Дональда Трампа сильны. Это позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности страны в соответствии со своим видением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков уточнил, что текущая американская администрация коренным образом отличается от предыдущих. 

