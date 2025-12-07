Песков назвал сильными внутриполитические позиции Трампа
08:43
обновлено 08:57
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Внутриполитические позиции президента США Дональда Трампа сильны. Это позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности страны в соответствии со своим видением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков уточнил, что текущая американская администрация коренным образом отличается от предыдущих.