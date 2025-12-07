Делегация Меджлиса Ирана прибыла в Москву

Она поучаствует в мероприятиях ПА ОДКБ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Делегация Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран во главе с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрахимом Азизи прибыла в Москву для участия в мероприятиях парламентской ассамблеи Организации Договора коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

"В Москву для участия в мероприятиях ПА ОДКБ прибыла делегация Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран во главе с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрахимом Азизи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 декабря на площадке Госдумы пройдет совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ассамблеи. Его проведет председатель Государственной думы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

В состав парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности входят представители законодательных органов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана. В 2025 году в ОДКБ председательствует Киргизская Республика.