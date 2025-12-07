Ушаков: в США подчеркивают, что украинский конфликт бы не начался при Трампе

Помощник президента России отметил, что в Вашингтоне заверяют, что у лидера государства Дональда Трампа "другая идеология"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Американцы, с которыми ведется разговор, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при нынешнем президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, всячески подчеркивают, что они разные, что Трамп - это другой человек, у него идеология другая", - ответил Ушаков на вопрос о роли США в украинском конфликте. "Каждую минуту подчеркивают, что при Трампе это (украинский конфликт - прим. ТАСС) не началось бы", - добавил помощник президента РФ.

По словам Ушакова, американцы, с которыми ведется разговор по вопросу украинского урегулирования, очень близки к президенту США. "Как мне представляется, они достаточно четко выполняют его (американского президента - прим. ТАСС) установки", - указал помощник российского лидера.