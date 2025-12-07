Ушаков: американцы "божатся", что договоренности с Трампом будут железобетонными

Помощник президента России заявил, что речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования на Украине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Американцы божатся, что договоренности с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию на Украине в случае их достижения будут железобетонными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о гарантиях соблюдения возможных договоренностей.

"Американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно", - отметил Ушаков, подчеркнув, что речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования на Украине. "В этом контексте мы и работаем", - добавил помощник президента.