Ушаков: успехи ВС РФ сделали обстановку встречи Путина с Уиткоффом благоприятной

Помощник президента России заявил, что российская армия уверенно продвигается в зоне СВО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Успехи бойцов ВС РФ на фронте сделали более благоприятной обстановку встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по украинскому вопросу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале ВГТРК.

"Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке", - отметил Ушаков. "Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы", - сказал помощник российского лидера, обратив внимание на слова президента США Дональда Трампа, адресованные Владимиру Зеленскому, о том, что в феврале он мог бы получить более выгодные условия, а сейчас украинские позиции ухудшаются.