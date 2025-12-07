Песков обратил внимание на предостережение МВФ об изъятии активов РФ

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Международный валютный фонд теперь выступает против своих "прародителей"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что даже Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от негативного воздействия на международную финансовую систему шагов по изъятию российских активов.

"Вышло заявление Международного валютного фонда, где очень-очень осторожно говорится об этой теме и призывают к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему", - отметил представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале ВГТРК.

Пресс-секретарь президента указал, что такое заявление поступило именно от МВФ, созданного Западом в качестве основы монетарной политики. "Получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: "Опомнитесь", - добавил Песков.