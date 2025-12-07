Ушаков: Уиткофф и Кушнер потратили время, чтобы у переговоров был результат

Без дополнительного участия специалистов с обеих сторон к мирному урегулированию прийти невозможно, заявил помощник российского лидера

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили определенное время тому, чтобы добиться хорошего результата в рамках переговорного процесса с РФ по Украине. При этом без дополнительного участия специалистов с обеих сторон к мирному урегулированию прийти просто невозможно, обратил внимание помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Они все - крупные бизнесмены, Уиткофф тоже очень крупный бизнесмен. Они все люди не бедные, влиятельные, но они сейчас посвятили часть своей жизни, часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата", - отметил Ушаков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что без дополнительного участия специалистов с обеих сторон - и с российской, и с американской - прийти к мирному урегулированию все равно невозможно.

"Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, а конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов", - объяснил дипломат.