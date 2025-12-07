Шойгу на следующей неделе посетит Вьетнам и Лаос
10:50
обновлено 10:59
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на предстоящей неделе нанесет визиты во Вьетнам и в Лаос, где встретится с руководством этих стран, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.
"На предстоящей неделе секретарь СБ РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направится с рабочим визитом во Вьетнам и в Лаос, где запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством обеих стран, главами правоохранительных органов и других силовых структур, посещение мемориалов павшим героям и советским летчикам, а также некоторых объектов оборонно-промышленного комплекса", - сказали в пресс-службе.