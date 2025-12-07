Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа не обсуждалась на встрече с Уиткоффом

Помощник российского лидера отметил, что на встрече стороны сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Тема возможной встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа не обсуждалась в ходе встречи российского лидера со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале ВГТРК.

"Конкретно эта тема даже не обсуждалась, но то, что мы сделали (шаг - прим. ТАСС) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга и в контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, - это точно", - пояснил Ушаков.