Медведев: США признают, что глобальный мир не держится только на их плечах

Заместитель председателя Совбеза добавил, что "слишком весом стал небосвод"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вашингтон в обновленной стратегии нацбезопасности США фактически признает, что глобальный мир больше не держится на одних только американских плечах. Об этом в Max заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вашингтон фактически признает: глобальный мир больше не держится на одних американских плечах", - указал Медведев, добавив, что "слишком весом стал небосвод".

"Теперь она [страна] ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку. И здесь неизбежно появляется Россия как одна из немногих стран, реально влияющих на европейскую безопасность", - отметил он.