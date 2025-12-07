Путин на неделе встретится с Героями Отечества

В планах у российского лидера также два ежегодных заседания - Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет встречу с членами Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в День Героев Отечества 9 декабря встретится с военнослужащими - обладателями этого высшего в России звания. О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, в планах у российского лидера сразу два серьезных ежегодных заседания - Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Этим, как ожидается, президентская неделя не ограничится: ранее помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал на брифинге, что российский лидер посетит Туркмению 12 декабря для участия в форуме Международного года мира и доверия по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Будут и другие мероприятия, о которых Кремль сообщит позднее.