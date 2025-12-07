Медведев: США продолжают дрессировать "обезумевший Евросоюз"

Противоречия между Вашингтоном и Брюсселем идут на пользу России, считает заместитель председателя Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Существующие противоречия между США и Евросоюзом в целом на пользу России. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

"Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз", - указал Медведев, добавив, что приложил к этому руку и основатель компании SpaceX Илон Маск, призвавший ликвидировать ЕС. "Неплохо! Нам в целом это на пользу", - добавил зампред Совбеза.