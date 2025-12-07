Статья

"Все конечно" и "не с кем будет договариваться". О чем заявлял Путин на неделе

Президент России Владимир Путин на этой неделе прокомментировал американский мирный план по Украине, но не стал раскрывать, какие пункты Москве подходят, а какие — нет. США продолжат челночную дипломатию, а Россия пока продолжает СВО.

В графике президента РФ, помимо встречи с переговорщиками США по Украине, было общение с журналистами и волонтерами, ряд внутренних мероприятий и двухдневный государственный визит в Индию. А самое философское высказывание недели прозвучало в ответ на вопрос телеканала India Today, верит ли Путин в бессмертие.

"Все конечно. Только Господь вечен", — сказал президент РФ.

ТАСС собрал главное из заявлений Путина за последние семь дней.

Государственный визит

Индия встретила президента РФ с особым гостеприимством. Премьер-министр Нарендра Моди лично приехал встречать Путина в аэропорту, а затем они вместе поехали на неформальную встречу на белом внедорожнике индийского лидера. Для президента РФ такие поездки с коллегами стали уже традицией, которую в западной прессе окрестили "лимузинной дипломатией" — доверительным общением тет-а-тет в закрытом салоне автомобиля.

Однако в мультфильме, который в эти дни крутили по индийскому ТВ, Путин и Моди разъезжали вместе не на лимузине, а на одном мотоцикле, и пели песню: "мы не разрушим нашу дружбу", "мы будем продолжать заключать сделки" и так далее. Эти слова мультипликационных Путина и Моди во многом совпадали с тем, что в ходе переговоров отмечали их реальные прототипы.

"Мы искренне дорожим отношениями крепкой дружбы с Индией, — сказал Путин на торжественном приеме. — Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства".

"Знаю, что в Индии говорят: вместе пойдем — вместе вырастем. Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений", — добавил президент РФ.

Помимо российско-индийских отношений, в Нью-Дели обсуждались и международные дела, а Путин имел возможность подробно рассказать своему индийскому коллеге о ситуации в украинском урегулировании. Как раз за два дня до этого у президента РФ были важные контакты с США в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Двое в городе

Встреча Путина с американцами началась в Кремле во вторник вечером и продлилась пять часов. Открытыми для СМИ были первые 50 секунд, когда Путин, приветствуя гостей, поинтересовался их впечатлениями от прогулки по Москве. Президент заметил, что столичные власти по праву гордятся улучшениями за последние годы.

"Да, это удивительный город", — ответил Уиткофф.

Как заявил потом Путин в интервью India Today, встреча для обсуждения мирного плана Трампа "была очень полезной". "Нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это и заняло столько времени", — объяснил российский лидер. По его словам, первоначальный план из 27-28 пунктов был разбит на четыре пакета, которые и привезли на обсуждение в Москву.

"И где-то мы говорили о том, что да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла работа", — добавил президент.

Он при этом не стал раскрывать, с какими именно пунктами РФ не согласна, чтобы "не мешать" челночной дипломатии администрации США. Оказалось, кстати, что Москве очень импонирует как собеседник второй участник делегации из США — Кушнер. Он, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, к "обаянию и дружелюбию" Уиткоффа добавил системности в работе.

"Если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", — уверен Ушаков.

Что нравится Набиуллиной

Перед встречей с американской делегацией Путин заехал в ЦМТ на инвестиционный форум ВТБ. "Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и в сфере торговли, и в реальном секторе, и на фондовом рынке", - сказал президент с трибуны.

Он указал на сохранение рекордно низкой безработицы в 2,2%, умеренный бюджетный дефицит в 1,2-1,6% на ближайшие годы, госдолг ниже 20% ВВП - один из самых низких в мире, и на снижение инфляции к концу года до примерно 6%. Рост ВВП РФ по итогам года прогнозируется в 0,5-1%, что стало ожидаемым результатом "мягкой посадки" экономики.

Подведя итоги, Путин озвучил ряд инициатив, в том числе по привлечению на фондовый рынок акций крупных компаний с госучастием.

"Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина, глава ЦБ] кивает головой, ей все нравится. Мне тоже нравится", - с улыбкой отметил Путин, но подчеркнул, что действовать все же нужно аккуратно и учитывать все сложности, с которыми сталкиваются сейчас госкомпании.

Новости Красноармейска

Там же, в ЦМТ, Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации в зоне СВО и предстоящих переговорах. Путин, посетивший 30 ноября один из командных пунктов спецоперации, рассказал о полном освобождении Красноармейска, несмотря на отрицание этого факта Киевом.

"Если у кого-то есть сомнения, я уже это предлагал: чтобы ваши коллеги, иностранные и даже украинские - пожалуйста, мы украинским журналистам готовы предоставить право посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт", - сказал Путин. То же самое касается Купянска.

Глава государства отметил, что в Красноармейске, конечно, не очень безопасно - линия фронта рядом, "и дроны постоянно в воздухе". "Но наши-то, российские военные корреспонденты работают", - сказал президент.

Это же не Украина

Что касается украинских переговоров, то, как отметил Путин, президенту США Дональду Трампу мешают европейцы, у которых "нет мирной повестки, они же на стороне войны".

"Мы не собираемся воевать с Европой. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы. Прямо сейчас", - сказал Путин. Он только отметил, что все закончится для Европы "очень быстро".

"Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - подчеркнул президент РФ.

Досталось и тем, кто стоит за атаками на танкеры в Черном море. Путин назвал это пиратством со стороны ВСУ, и заявил, что Россия расширит "номенклатуру" ударов по украинским портам и судам, которые в них заходят, и рассмотрит возможность "ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции".

"Самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе", - заключил Путин.

Волонтеры, театр и Колобок

Еще ряд мероприятий на неделе у Путина были посвящены внутренней тематике.

На встрече с главой Курской области Александром Хинштейном во вторник обсуждалось восстановление пострадавших от ВСУ районов, разминирование, возобновление нормальной жизни, включая гастроли театров. Путин на этом примере отметил высокий культурный уровень курян. "Люди соскучились по большому искусству. И это говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России - в Курской области", - сказал президент.

Губернатор среди прочего рассказал об установке в детском парке Курска скульптуры Колобка. По его словам, впервые этот сказочный персонаж появился на страницах книги, опубликованной курянкой Екатериной Авдеевой в 1844 году. "Поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни", - заключил Хинштейн.

Отчасти сказочная тематика продолжилась в среду на форуме "Мы вместе", где Путин вручил премию в номинации "Волонтер года - 2025" участнице ликвидации разлива мазута в Анапе Анне Плужниковой, пообщался с добровольцами и традиционно снял несколько шариков с "Елки желаний".

В этом году президент исполнит мечты троих детей - семилетнего Игоря из Подмосковья, загадавшего посетить музей Мирового океана в Калининграде, девятилетней Варвары из Москвы - о встрече с космонавтом, и пятилетнего Тимура из ХМАО, желающего попробовать себя в роли сотрудника ДПС. "Надеюсь, будете вести себя одинаково вежливо со всеми участниками движения", - отметил президент.