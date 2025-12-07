Посольство РФ в Таиланде не получало обращений из-за напряженности с Камбоджей

Армия Таиланда ранее рекомендовала жителям приграничных районов эвакуироваться в специально отведенные убежища

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 7 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде не получало обращений от россиян в связи с рекомендацией таиландской армии эвакуироваться из районов на границе с Камбоджей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

"В посольство не поступало уведомлений или рекомендаций от таиландских властей в связи с эвакуацией населения из нескольких пограничных с Камбоджей районов из-за возможной эскалации пограничного конфликта. Обращений в консульский отдел от граждан России в связи с этим также не поступало", - сказал он.

Второй военный округ сухопутных сил Таиланда в воскресенье заявил, что в связи с неопределенностью и вероятностью эскалации столкновений на границе с Камбоджей жителям приграничных районов провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани для их безопасности "рекомендуется эвакуироваться в специально отведенные убежища в соответствии с планом эвакуации гражданского населения". Такая рекомендация поступила после произошедшей перестрелки на границе Таиланда и Камбоджи, в результате которой двое таиландских военнослужащих получили ранения.