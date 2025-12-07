Медведев: приход в Белый дом нового "Байдена" уничтожит все ростки прагматизма

Зампредседателя Совета безопасности РФ также отметил, что разногласия внутри американских и европейских элит "продолжают разгораться", а Россия в свою очередь будет смотреть не на "красивые слова", а на конкретные шаги

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Приход в Белый дом "очередного оголтелого Байдена" может уничтожить все ростки прагматизма нынешней американской администрации. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

"Приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA (лозунг Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой", популяризованный президентом США Дональдом Трампом - прим. ТАСС), - отметил Медведев, говоря об обновленной Стратегии национальной безопасности США.

Медведев также указал, что обновленная стратегия - это сигнал США о готовности к обсуждению архитектуры безопасности. Зампред Совбеза обратил внимание, что в американском документе впервые за много лет Россия названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности.

Он также добавил, что разногласия внутри американских и европейских элит "продолжают разгораться", а Россия в свою очередь будет смотреть не на "красивые слова", а на конкретные шаги. "Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов?" - резюмировал Медведев.