Пушилин: ВСУ еще сопротивляются в Константиновке

Глава ДНР при этом заявил о неминуемом освобождении города

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Украинские военные оказывают сопротивление в Константиновке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы видим, что противник в самой Константиновке, безусловно, сопротивляется еще, но те примеры, которые доносятся с красноармейско-димитровской агломерации, конечно же, говорят о неминуемом освобождении и зачистке данного населенного пункта, но чуть позже", - сказал Пушилин.

Он добавил, что с освобождением Клинового и Безымянного российские подразделения начали наступать на город с севера и северо-востока.