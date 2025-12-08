Володин: парламентские выборы в Киргизии прошли в полном соответствии с нормами

Председатель Госдумы отметил, что наблюдатели от ПА ОДКБ не выявили нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с законодательством страны и международными нормами. Об этом заявил председатель Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время совместного заседания Совета и XVIII пленарного заседания ПА ОДКБ.

Володин напомнил, что 30 ноября в Киргизии прошли внеочередные парламентские выборы. Наблюдатели от ПА ОДКБ приняли участие в международном мониторинге их проведения.

"Выборы прошли в полном соответствии с национальным законодательством и нормами международного избирательного права. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не выявили нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты", - сказал политик, поздравив парламентариев Киргизии с успешным проведением выборов.