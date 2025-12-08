ПА ОДКБ поддержала модельный закон о противодействии терроризму

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержала модельный закон о противодействии терроризму. Решение принято во время совместного заседания Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания ассамблеи.

Законом устанавливаются цели и задачи, принципы, а также правовые основы противодействия терроризму, минимизации или ликвидации последствий проявления терроризма. В законе отражены цели и обязанности государственных органов, обязанности и ответственность СМИ по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму.

Представлена общегосударственная система мер по защите объектов потенциальных террористических посягательств, функции общегосударственного, межведомственных и административно-территориальных антитеррористических органов в сфере защиты уязвимых объектов, а также обязанности руководителей и собственников объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения в сфере антитеррористической защиты объектов.

Также обозначены цели, формы международного сотрудничества в области противодействия терроризму, вопросы выдачи физических лиц, совершивших террористические преступления или обоснованно подозреваемых в их совершении.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатором разработки проекта модельного закона ОДКБ является Комитет национальной безопасности Казахстана. "Основными целями подготовки модельного закона ОДКБ являются гармонизация законодательства государств - членов ОДКБ в сфере противодействия терроризму и урегулирование общественных отношений в данной сфере", - говорится в документе.

Совместное заседание Совета ПА ОДКБ и XVIII пленарное заседание ПА ОДКБ проходит под председательством Вячеслава Володина. В повестке мероприятия - вопросы гармонизации законодательства государств - членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ПА об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира. В заседании принимают участие парламентарии из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Ирана.