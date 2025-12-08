Володин: ПА ОДКБ выполнила программу по гармонизации законодательства

Председатель ассамблеи отметил, что принято 35 модельных актов и рекомендаций

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) полностью выполнила программу по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы. Об этом заявил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня мы можем сказать, что парламентская ассамблея на 100% выполнила программу по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы. Принято 35 модельных актов и рекомендаций", - сказал Володин на совместном заседании Совета и XVIII пленарного заседания ПА ОДКБ.

Всего законодательная база ОДКБ составит 104 документа, из которых 17 модельных законов и соглашений и 87 рекомендаций и иных правовых актов, отметил он.

"На пути формирования единого правового пространства проведена большая работа, она сложна, предусматривает консенсус, а затем уже принятие национальных законов. Поэтому можно лишь сказать, что мы с вами этот путь прошли, приобретая в том числе опыт, компетенции", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин добавил, что в программу на 2026-2030 годы уже включена разработка 45 модельных актов.