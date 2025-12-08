Володин предложил расширить список гостей на мероприятиях ПА ОДКБ в 2026 году

Председатель Госдумы выдвинул инициативу пригласить представителей стран, которые не входят в организацию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин предложил пригласить представителей стран, которые не входят в организацию, для участия в мероприятиях ПА ОДКБ в 2026 году.

"В 2026 году Парламентской ассамблее исполнится 20 лет. Запланировано проведение международной парламентской конференции. Если вы не возражаете, давайте мы пригласим для участия в ней наших коллег из других стран, чтобы мы вместе смогли обсудить вопросы, связанные с глобальной безопасностью, ее региональными аспектами", - сказал Володин в ходе совместного заседания Совета и XVIII пленарного заседания ПА ОДКБ.

Политик также обратил внимание, что вместе с заседанием ПА ОДКБ на этой неделе проходит еще несколько международных парламентских мероприятий - заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и парламента Казахстана и заседание парламента Союзного государства России и Белоруссии. Володин отметил, что параллельное проведении сразу нескольких подобных мероприятий может стать "хорошей практикой".

"Предлагаю тот опыт, который у нас есть по выстраиванию новых форматов взаимодействия и с Казахстаном, и с Беларусью, воспринять на вооружение с тем, чтобы на будущий год также, когда мы собираемся на Парламентскую ассамблею, посмотреть проведение дополнительных мероприятий в параллельном формате, которые позволят нам насытить повестку и еще более эффективно работать в деле и сближения, и решения вопросов гармонизации законодательства", - подчеркнул председатель ПА ОДКБ.