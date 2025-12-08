Захарова: Швеция породила в своем населении толерантность к возрождению нацизма

Официальный представитель МИЖ РФ указала, что официальный Стокгольм - один из самых активных политических и экономических спонсоров неонацистского режима в Киеве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Швеция породила в собственном населении толерантность к возрождению нацизма.

Дипломат в Telegram-канале обратила внимание на то, что в пригороде Стокгольма Салеме в субботу, 6 декабря, состоялся первый за 15 лет марш ультраправых. "В шествии с факелами участвовали около 150 человек. И дело даже не в количестве экстремистов. Показателен сам факт. Швеция пополнила постоянно расширяющийся список стран ЕС, в которых разрешаются подобные неонацистские акции", - отметила она.

"И хотя премьер-министр [Швеции Ульф] Кристерссон выступил с поспешным осуждением и заявил, что "в Швеции нет места антисемитизму или ксенофобии", реальные факты говорят об обратном, - констатировала Захарова. - Пусть Кристерссон, другие представители королевства честно скажут, что вместе с остальными странами ЕС Швеция голосует против резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Вот они и породили в собственном населении толерантность к возрождению нацизма".

Дипломат подчеркнула, что официальный Стокгольм - один из самых активных политических и экономических спонсоров неонацистского режима в Киеве. "Поток шведских вооружений и военной техники, поступающих необандеровским формированиям, не прекращается. Таким образом, Швеция является прямым соучастником их преступлений", - подытожила она.