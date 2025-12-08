Посольство России в Австралии прокомментировало эфир с украинским боевиком

Диппредставительство раскритиковало телеканал Sky News Australia, указав, что в репортаже был четко и крупным планом показан шеврон с нацистским символом

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Австралии осудило австралийский телеканал Sky News Australia за интервью с боевиком неонацистского формирования "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), прославляющим убийства русских. Об этом ТАСС сообщили в дипломатической миссии.

Реакция российских дипломатов последовала за вышедшим 8 декабря в эфир телеканала Sky News Australia интервью с боевиком неонацистского формирования "Азов", названного в передаче "одним из лучших украинских боевых подразделений, которое убивает русских".

"В репортаже был четко и крупным планом показан шеврон боевика <…> с нацистским символом Вольфсангеля - тактическим знаком танковой дивизии СС "Дас Райх" и других подразделений СС и вермахта", - отметили в посольстве, указав также на то, что такая демонстрация нацисткой символики, запрещенной в Австралии, не вызвала вопросов и возражений журналистов и ведущего телеканала.

Также в дипмиссии отметили, что Sky News Australia упустил из внимания "карательные операции боевиков "Азова", проводившиеся с 2014 года против гражданского населения Донбасса, убийства и жестокие пытки женщин и детей".

"Не подталкивает ли это интервью к "убийству русских", способствуя разжиганию ненависти по этническому признаку?" - отметили в российском посольстве.