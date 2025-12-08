Мирошник заявил, что Киев обманом заманивает иностранцев в окопы

Мобилизовать украинцев все сложнее, отметил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заманивает иностранцев в ряды ВС Украины, потому что мобилизовать украинцев все сложнее, а иностранные граждане еще и не являются электоратом. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что "помог иностранным добровольцам вступить на службу" в ВСУ, поскольку "в мире есть бесчисленное количество Николасов, Илиасов, Родригесов, Лукасов, Санчесов и Генов, которые готовы прямо сейчас защищать Украину". На видеозаписи, опубликованной депутатом, за его спиной стоят шестеро мужчин, по его словам, - граждан Бразилии.

"Гончаренко примерил на себя новое преступное амплуа - рекрутер иностранных наемников! Нет вообще никакой уверенности, что Николосы и Санчесы хоть что-то поняли из сказанного украинским авантюристом, и уж точно им невдомек, что их отправляют умирать в окопы, потому что украинцев загнать туда уже слишком сложно и они заканчиваются. Более того, в иностранном легионе ВСУ бразильцы были, и не одна сотня, и за ними закрепилось название "тик-ток войск" - бегущих при первой же опасности. Заметьте, Гончаренко в окопы не собирается, он пытается обманом загнать туда иностранцев, исключительно потому, что они для Гончаренко не избиратели, а просто иностранное пушечное мясо", - отметил дипломат.