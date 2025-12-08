Захарова: РФ в стратегии нацбезопасности США отмечает переосмысление установок

Обновленная стратегия содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных с Россией усилий по урегулированию на Украине, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москва в новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечает несколько положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок Соединенных Штатов. Об этом говорится в ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы СМИ относительно новой Стратегии национальной безопасности США.

"В новой редакции Стратегии национальной безопасности США отмечаем ряд положений, свидетельствующих о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США, что особенно заметно на контрасте с ее предыдущей версией 2022 года", - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, в первую очередь обращает на себя внимание пересмотр прежней ставки Вашингтона на гегемонию - в документе прямо говорится, что ранее "американские элиты совершили тяжелые просчеты", сделав "весьма ошибочную и деструктивную ставку на глобализм". "Конечно, время покажет, насколько администрация [президента США] Дональда Трампа способна будет действительно учитывать эту нелегкую для самой Америки констатацию. Тем не менее, как видится, на данный момент показательно само признание банкротства глобалистской модели", - подчеркнула она.

Захарова сообщила, что Вашингтон в новой редакции Стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергают сомнению извечно агрессивно экспансионистскую динамику Североатлантического альянса.

По словам Захаровой, "важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности", причем призывы к системному сдерживанию РФ и наращиванию экономического давления на РФ отсутствуют. "Тем не менее, не называя прямо Москву, в новой редакции стратегии Вашингтон громко обозначил планы достижения "энергетического доминирования" путем "снижения влияния противников". За этими словами достаточно ясно прочитывается стремление любыми доступными методами продолжать вытеснение России с глобальных энергорынков", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Урегулирование по Украине

Она также отметила, что обновленная стратегия содержит положения, которые закладывают основу для продолжения совместных с РФ усилий по урегулированию на Украине.

"При этом стоит особо подчеркнуть, что отдельные положения документа в отношении украинского кризиса закладывают основу для продолжения наших с американцами совместных конструктивных усилий по поиску путей мирного урегулирования", - отметила дипломат.

Европейская "партия войны"

Захарова сообщила, что Россия надеется, что новая американская стратегия окажет на европейскую "партию войны" отрезвляющее воздействие.

"Есть объективное совпадение традиционных взглядов России и здравых оценок нового руководства США на действительно тревожные процессы, происходящие в Старом Свете. В этом отношении остается надеяться, что новая американская Стратегия национальной безопасности окажет на европейскую "партию войны" столь же отрезвляющее воздействие, как и недавние высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина об абсурдности европейских "мотивировок" подготовки к некой "войне с Россией", - отметила она.