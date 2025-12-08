Захарова: РФ настораживает "конфликтный язык" к КНР в Стратегии нацбезопасности США

Москва также отметила "призывы ко всем основным региональным партнерам обеспечить Пентагону более широкий доступ к своим портам и "иным объектам", сообщила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА 8 декабря. /ТАСС/. Россию настораживает наличие "конфликтного языка" по отношению к Китаю в обновленной версии Стратегии национальной безопасности США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно упомянутого документа.

"В пассажах документа по АТР настораживает наличие конфликтного языка в отношении КНР, как и призывы ко всем основным региональным партнерам обеспечить Пентагону более широкий доступ к своим портам и "иным объектам", - указала дипломат.

Комментируя тезис о пересмотре необходимости военного присутствия США в тех регионах, "относительная значимость которых для американской национальной безопасности последние годы и десятилетия снизилась", Захарова обратила внимание, что он отвечает концепции "Америка прежде всего".

"Однако вряд ли его стоит расценивать как отказ США от сохранения своего военного присутствия за рубежом, которое в свою очередь отвечает другой американской идее - так называемого "мира посредством силы", - констатировала она.

Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов.

Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с Россией и фиксирует сохраняющиеся противоречия с Европой.