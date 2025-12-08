Захарова: конфликт США с Венесуэлой грозит непредсказуемым Западному полушарию

Официальный представитель МИД России отметила, что Москва надеется, что в Вашингтоне не "сползут" к полноформатному конфликту

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Москва надеется, что в Вашингтоне не станут "сползать" к полноформатному конфликту с Венесуэлой, который грозит непредсказуемыми последствиями всему Западному полушарию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией новой Стратегии национальной безопасности США.

Читайте также

Отношения с РФ и завершение конфликта на Украине. Стратегия нацбезопасности США

"Это вызывает особую тревогу на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы. Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", - указала дипломат.

По ее словам, в документе есть пассажи, которые звучат как прямая отсылка к так называемой "поправке Рузвельта" - доктрине 26-го президента США Теодора Рузвельта, который в свое время провозгласил право Вашингтона вторгаться в Латинскую Америку под предлогом "стабилизации внутриэкономической ситуации" той или иной страны региона.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.