Захарова: новая стратегия США содержит обтекаемые положения о "Золотом куполе"

РФ ждет от американской стороны "конкретики относительно учета взаимозависимости стратегических наступательных и стратегических оборонительных потенциалов", заявила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новая стратегия национальной безопасности США содержит обтекаемые положения о системе противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Считаем обтекаемыми и положения о глобальной системе ПРО США "Золотой купол". Мы все еще ждем от американской стороны конкретики относительно учета взаимозависимости стратегических наступательных и стратегических оборонительных потенциалов", - отметила дипломат.