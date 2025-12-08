Путин: Парламентская ассамблея ОДКБ многое делает для мониторинга выборов

Это помогает обеспечивать стабильность внутриполитической повестки, считает президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил Парламентскую ассамблею ОДКБ за работу мониторинговых групп на выборах.

"Ассамблея традиционно многое делает для мониторинга выборов, это на мой взгляд очень важно для того, чтобы обеспечивать стабильность нашей внутриполитической повестки", - отметил российский лидер на встрече председателями парламентов государств - участников ОДКБ.

"Хочу вас за это поблагодарить", - добавил глава государства, отметив, что создание представительных и авторитетных мониторинговых групп помогает государствам проходить через связанные с выборными кампаниями пути и подчеркивает легитимность происходящих в странах политических процессов.