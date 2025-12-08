Володин: решения Парламентской ассамблеи ОДКБ принимаются через консенсус

По словам председателя Госдумы, ПА ОДКБ может эффективно работать, только если "реализует задачи в повестке глав государств"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) принимает решения через консенсус, выходит на решения, которые в дальнейшем реализуются в рамках национальных законодательств стран - членов ОДКБ. Об этом заявил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас все решения принимаются через консенсус. Идет непросто все это, где-то по времени долго, но мы выходим на решения, которые дальше уже реализуются в рамках национальных законодательств", - сказал Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами ассамблеи.

Он отметил важность внимания со стороны глав государств развитию парламентского измерения. По словам председателя Госдумы, ПА ОДКБ может эффективно работать, только если "реализует задачи в повестке глав государств".

"Мы следуем повестке принятых решений и стараемся со своей стороны сделать все, чтобы парламентское измерение было эффективным", - добавил Володин.