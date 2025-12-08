Эксперт Дудаков: США признали, что Европа стала главной помехой миру на Украине

Американист отметил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает европейцев как "нерадивых родственников"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обновленная Стратегия национальной безопасности США содержит жесткую критику европейских союзников, что говорит о признании их главным препятствием на пути достижения мира на Украине. Такое мнение выразил ТАСС американист Малек Дудаков.

"Очень показательно, что в новой Стратегии нацбезопасности США больше критики раздается в адрес европейцев, нежели традиционных оппонентов в лице России и Китая", - отметил эксперт, ссылаясь на одно из положений документа. Оно гласит, что администрация президента США Дональда Трампа "находится в противоречии" с европейскими официальными лицами из-за их нереалистичной оценки путей завершения конфликта на Украине. По словам эксперта, "администрация Трампа рассматривает европейцев как нерадивых родственников - тех, кто, с одной стороны, не способен самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а с другой - мешает США проводить свою политику".

Дудаков напомнил, что в доктрине содержится требование к европейским странам повышать военные расходы и брать на себя больше ответственности. "При этом американская администрация надеется на приход к власти в Европе патриотических, национально ориентированных сил, которых она будет поддерживать", - добавил эксперт. По его мнению, "Европа становится настолько слаба и уязвима, что это вызывает обеспокоенность американцев". "Нестабильные правительства меньшинства, с одной стороны, мешают Трампу проводить свою политику, но при этом не помогают США в большой конкуренции с Россией и Китаем", - констатировал он.

Эксперт считает, что "в интересах США на текущий момент стабилизировать ситуацию в европейской экономике". "Деиндустриализация в какой-то степени обеспечила американцам преимущества, но в долгосрочной перспективе это играет на руку Китаю", - считает Дудаков.

"США озабочены тем, что Европа в ослабленном состоянии мешает им на других стратегических направлениях. Поэтому администрация Трампа будет серьезно браться за переформатирование европейского проекта с поддержкой правых евроскептиков и ослаблением наднациональных институтов Брюсселя", - заключил американист. Он напомнил, что в 2026-2027 годы наступает большой электоральный цикл, когда власть может смениться во Франции, Германии и Великобритании, что создает почву для "переформатирования европейской политики".