Эксперт Степанов: учения РФ и КНР нацелены на создание системы безопасности

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что возможности военной промышленности Китая позволяют выстроить дополнительные механизмы совместного прикрытия воздушного пространства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Третьи совместные противоракетные учения России и Китая направлены на укрепление военно-технического сотрудничества между странами, а также построение комплексной совместной системы противоракетной обороны. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Это уже третьи учения подобного рода. Они, безусловно, носят стратегический характер и нацелены на укрепление всеобъемлющего военно-технического сотрудничества между Россией и Китайской Народной Республикой и обеспечение эффективно действующей совместной системы как раннего предупреждения о ракетном нападении, так и перехвата высокоскоростных, в том числе баллистических целей, которые представляют угрозу как для России, так и для КНР", - заявил эксперт.

Он пояснил, что Россия при этом выступает в качестве инженерного локомотива обеспечения не только региональной, но и глобальной безопасности и выстраивания системы, основанной на балансе сил с точки зрения возможности сдерживания то и дело прибегающих к ядерному шантажу западных оппонентов. Технологические же возможности военной промышленности Китая позволяют выстроить дополнительные эффективные механизмы совместного прикрытия воздушного пространства и обеспечения космического мониторинга с использованием орбитальных возможностей для своевременного выявления угроз в отношении наших государств.

Степанов отметил, что в условиях наращивания Западом различных типов наступательного высокоточного вооружения и уже неизбежного тренда на милитаризацию космического пространства подобные учения говорят о самом высоком уровне военно-технического сотрудничества и пика стратегического доверия между РФ и КНР. "Речь идет не только о военном аспекте данного взаимодействия, но и о трансфере технологий, обмене опытом и имплементации высокотехнологичных передовых решений в сфере комплексной обороны", - заключил он.

В Минобороны КНР 6 декабря сообщили о проведении на территории РФ третьих совместных противоракетных учений между Москвой и Пекином. В ведомстве также отметили, что учения носят исключительно оборонительный характер и не затрагивают интересов третьих стран.