Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников

Соглашение предусматривает, что страны будут по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или вынесения приговора

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников. Документ размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик о выдаче, подписанное в городе Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года", - указано в документе.

Соглашение предусматривает, что страны будут по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или вынесения приговора. В документе отмечается, что выдача будет осуществляться за совершение преступлений, которые влекут уголовную ответственность по законодательству обоих государств и наказываются лишением свободы на срок не менее двух лет.

Вместе с тем в соглашении указано несколько случаев, в которых Россия и Мозамбик могут отказать друг другу в выдаче. В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, а также если есть достаточные основания полагать, что запрос о выдаче направлен с целью преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с политическими убеждениями.

Кроме того, в выдаче преступника может быть отказано, если получившая запрос страна посчитает, что выполнение просьбы нанесет ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам, а также если на территории отправившей запрос страны преступление, с которым связана выдача, наказывается смертной казнью.