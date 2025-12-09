Избран зампредседателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии

Владислав Татаринович сменил на этом посту Сергея Хоменко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза России и Белоруссии утвердило заместителя председателя Совета Республики (верхняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии Владислава Татариновича на должность заместителя председателя Парламентского собрания.

Он сменил на этом посту Сергея Хоменко, чьи полномочия в белорусском парламенте были прекращены.

Кроме того, в связи с окончанием полномочий сенатора РФ Сергея Митина, в состав Парламентского Собрания был делегирован сенатор - председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он утвержден председателем комиссии Парламентского собрания по промышленности и торговле.