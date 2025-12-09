Путин освободил Сергея Баздникина от обязанностей посла в Скопье

Баздникин возглавлял посольство с 2018 года

Сергей Баздникин © МИД РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей посла в Северной Македонии Сергея Баздникина. Документ опубликован на портале правовых актов.

"Освободить Баздникина Сергея Александровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Северной Македонии", - предписывает указ.

58-летний Баздникин возглавлял посольство в Скопье с 2018 года.