Мурашко назвал Венгрию последовательно выступающей за мир европейской страной

Министр здравоохранения РФ отметил важность продолжения реализации ранее достигнутых с венгерской стороной договоренностей в стратегических сферах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Венгрия последовательно выступает за мир, предлагая сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо навешивания ярлыков. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, возглавляющий Российско-Венгерскую Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству со стороны РФ.

"Уверен, что сегодня Венгрия - это страна Европы, которая последовательно выступает за мир, предлагая, как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вместо конфронтации сотрудничество, вместо навешивания ярлыков - взаимное уважение", - сказал он на заседании Российско-Венгерской Межправительственной комиссии.

Министр подчеркнул важность продолжения реализации ранее достигнутых договоренностей в стратегических сферах, а также сохранения и приумножения накопленных двусторонних наработок. Среди ключевых направлений кооперации он выделил энергетику, здравоохранение, фармацевтику, сельское хозяйство, спорт, культуру и образование.

"Я лично ценю, господин Сийярто, ваши усилия в качестве именно развития мирных переговоров, развития наших двухсторонних отношений и в целом конструктивной позиции Венгрии на международных площадках", - обратился Мурашко к главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.