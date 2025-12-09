ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президенты России и Индонезии проведут переговоры 10 декабря

Встреча состоится в Москве
Редакция сайта ТАСС
09:02
обновлено 09:17

Президент Индонезии Прабово Субианто и президент РФ Владимир Путин

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 10 декабря, проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику", - отмечается в сообщении. 

