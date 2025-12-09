Бортников призвал усовершенствовать меры антитеррора

Председатель Национального антитеррористического комитета подчеркнул, что необходимо обеспечить выработку и принятие действенных, адекватных остроте обстановки мер реагирования на всех уровнях государственного управления

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил о необходимости усовершенствовать меры антитеррора из-за возрастающих угроз диверсионной деятельности украинских спецслужб.

"Наращивание под кураторством коллективного Запада украинскими спецслужбами, неонацистскими вооруженными формированиями и международными террористическими организациями диверсионно-террористической активности на территории России требует дальнейшего совершенствования деятельности по нейтрализации соответствующих угроз", - сказал он на заседании НАК.

Бортников подчеркнул, что необходимо обеспечить выработку и принятие действенных, адекватных остроте обстановки мер реагирования на всех уровнях государственного управления.

Он сообщил, что в условиях нарастания террористических угроз совершенствовалась правовая база противодействия терроризму, ужесточено наказание и снижен возраст наступления уголовной ответственности за некоторые преступления террористической направленности. Также расширены основания для прекращения приобретенного иностранцами гражданства Российской Федерации, в том числе за публичные призывы и пропаганду терроризма, оказание пособнической помощи противнику и совершение иных действий против безопасности РФ.

"Продолжают укрепляться контакты с коллегами из дружественных государств по различным линиям взаимодействия. Расширено сотрудничество в рамках ранее созданного нами Международного банка данных по противодействию терроризму, усилены позиции России на площадках ряда межгосударственных организаций, осуществляющих борьбу с финансированием терроризма и экстремизма", - добавил Бортников.