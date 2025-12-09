ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Россия направила Венгрии проект плана сотрудничества по 12 видам спорта

Министр министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Москва придает важное значение спортивному взаимодействию с Будапештом
10:09
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия направила Венгрии проект среднесрочного плана сотрудничества по 12 видам спорта. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, возглавляющий Российско-венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Министр отметил, что Россия придает важное значение спортивному взаимодействию с Венгрией.

"Для дальнейшего укрепления спортивного партнерства направили венгерским коллегам проект среднесрочного плана сотрудничества по 12 видам спорта, рассчитываем на подписание этого документа", - сказал он на заседании межправительственной комиссии.

Мурашко добавил, что Россия с удовольствием принимает венгерских спортсменов и высоко ценит возможность для российских атлетов выступать на турнирах в Венгрии. 

