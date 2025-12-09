Володин призвал проверить структуры, работавшие на Байкале на зарубежные гранты

Они несут ответственность за нынешнее состояние этой природной территории, заявил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратуре и ФСБ следует проверить структуры, которые работали на Байкале за счет зарубежных грантов, так как они несут ответственность за нынешнее состояние этой природной территории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Раньше кто у нас формировал это все - из-за рубежа. А те, кто с их голоса пел, деньги получали. <…> К чему это привело? Посмотрите, что на Байкале. Поэтому те, кто финансировал, и те, кто у них деньги брал, они ответственны за состояние нынешнее Байкала. Потому что они никому не давали подойти туда. Давайте попросим и прокуратуру, и Федеральную службу безопасности проверить все структуры, которые работали там на эти гранты", - сказал Володин в ходе обсуждения законопроекта об охране озера Байкал.