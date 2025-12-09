Трансляция

Путин проводит заседание с членами СПЧ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Редакция сайта ТАСС

Эфир

Президент России Владимир Путин проводит заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Москве.

Глава государства принимает участие в заседании по видеосвязи из Кремля. С ним к мероприятию подключились председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Президент впервые встречается с обновленным составом совета - его ротация указом главы государства прошла накануне. На повестке заседания - проблемы участников СВО и их семей, инвалидов, людей без определенного места жительства и другие.

Голос СПЧ в защиту прав человека убедительно и веско звучит на международной арене, отметил Путин, указав на то, что Совет непримирим к русофобии.

Президент РФ поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подхо и подчеркнул, что рассчитывает на участие Совета в мониторинге исполнения прав россиян на выборах в Думу в 2026 году.