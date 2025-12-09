Путин: голос СПЧ в защиту прав человека веско звучит на международной арене

Президент РФ отметил бескомпромиссную позицию совета в отстаивании интересов соотечественников за рубежом и непримиримость к русофобии как к одному из проявлений национализма и расизма

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Позиция российского Совета по правам человека убедительно звучит на международной арене, отметил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание совета.

"Важно, что голос совета в защиту прав человека убедительно и веско звучит на международном уровне. Вы не оставляете без внимания преследования людей по национальному, религиозному, языковому или иному признаку. Отмечу также бескомпромиссную позицию совета в отстаивании интересов наших соотечественников за рубежом и непримиримость к русофобии как к одному из проявлений национализма и расизма", - сказал он.