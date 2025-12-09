Эксперт Сорокин объяснил учения в Кишиневе

Мероприятия могут быть связаны с нестабильностью в политической и социально-экономической сферах страны, считает руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тактические учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях в Кишиневе провели посольство США в сотрудничестве с Государственной инспекцией по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Республики Молдова. Это может быть связано с нестабильностью в политической и социально-экономической сферах страны, заявил ТАСС руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Посольство США в Кишиневе, в тесном сотрудничестве с ГИЧС Республики Молдова, организовало серию тактических учений, направленных на тестирование и оптимизацию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации. Проведение данных учений является индикатором повышенного внимания к вопросам обеспечения безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. Это связано, прежде всего, с нестабильной политической и социально-экономической обстановкой, сложившейся под руководством PAS и Майи Санду", - сказал он.

Сорокин уточнил, что предыдущие такие учения были проведены в 2022 году. По его мнению, этот факт придает текущей подготовке особую актуальность и значимость в контексте текущих вызовов перед Молдавией.

"Кроме того, подобные мероприятия свидетельствуют о стремлении посольства США и ГИЧС к укреплению межведомственного взаимодействия и повышению координации действий в кризисных ситуациях", - добавил он.