Небензя: киевский режим сделал Украину разменной монетой в противостоянии с РФ
16:37
обновлено 17:02
ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве не только довели Украину до нищеты, но и сделали ее разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Киевский режим довел свою страну не только до нищеты и гражданской войны, но и сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.