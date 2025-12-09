Небензя: киевский режим сделал Украину разменной монетой в противостоянии с РФ

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве не только довели Украину до нищеты, но и сделали ее разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Киевский режим довел свою страну не только до нищеты и гражданской войны, но и сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.