Небензя: новые предложения по урегулированию оказываются для Украины хуже

Постоянный представитель России при ООН также напомнил о потерях ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. История показывает, что каждое новое предложение по мирному урегулированию конфликта оказывается для Украины хуже предыдущих. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"История неумолимо свидетельствует о том, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, не говоря уже о сотнях тысяч бессмысленных потерь, которые несет эта страна из-за преступных действий своего руководства", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.