Небензя заявил, что удары по инфраструктуре продвигает Зеленский

За это глава киевского режима получает "болезненный ответ", подчеркнул постоянный представитель России при ООН
16:43
обновлено 17:19

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Именно Владимир Зеленский расширяет удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, за что получает болезненный ответ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вместо реалистичных идей, предложений и призывов сегодня мы опять наслушались лживых утверждений о якобы целенаправленных ударах российских ВКС по украинским гражданским объектам, хотя все на Украине знают, что дома, больницы, школы и детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за действий, размещаемых в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права украинских ПВО, - сказал Небензя на созванном западными странами заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской тематике. - А вот о том, что удары по энергетической и транспортной инфраструктуре продвигает и расширяет именно Зеленский, за что регулярно и получает болезненную ответку, разумеется, никто из организаторов заседания сегодня не сказал". 

