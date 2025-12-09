Небензя: Россия добьется целей СВО в любом случае

Москва предпочитает дипломатический путь, напомнил постоянный представитель РФ при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции на Украине, но предпочитает дипломатический путь. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном украинскому кризису.

"Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй. Однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок", - сказал он.

Дипломат предупредил, что вооруженный конфликт между Россией и европейскими странами, которого те "так настойчиво добиваются, вряд ли окажется локальным", что ставит на кон "судьбы всего мира". Он выразил признательность американским коллегам, которые пытаются донести эту "очевидную истину" до европейских стран, "забывших" об идеалах мира и сотрудничества.